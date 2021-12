Cozy Grove heeft winter update gekregen

Mét sneeuwpoppen, sneeuwballen en kerst-outfits!

Cozy Grove is afgelopen jaar uitgekomen, het is een Animal Crossing-achtig spel waarbij je op een eiland terecht komt en daar geesten van beren helpt hun aardse leven achter zich te laten. Dit doe je door opdrachten uit te voeren zoals het verzamelen van spullen, het maken van spullen en op zoek gaan naar een object of foto die veel voor die beren betekent. Verder kan je vissen, insecten vangen, naar de bakker-beer om dingen te koken en nog veel meer! Tijdens een van de updates is daar ook nog bij gekomen dat je niet alleen het eiland kan decoreren, maar ook de binnenkant van jouw tent.



De makers hebben na het uitkomen van de game nog heel veel mooie opties toegevoegd die het spel nóg beter maken, en als klap op de vuurpijl is er dan nu de winter-update uitgekomen. In plaats van een hoopje zand, schep je nu een hoopje sneeuw om. Zet sneeuwpoppen neer om jouw eiland nog gezelliger te maken en kleed je in de nieuwste kerst-outfits. Er is ‘snow folk’ die willen dat je opdrachten voor ze uitvoert en de kleine spirits op jouw eiland die normaal zo verlegen zijn gooien nu sneeuwballen naar je als je langsloopt.

It’s beginning to look a lot like Christmas!