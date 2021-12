Yomawari 3 krijgt nieuwe informatie en screenshots

Wil je weer terug naar de tijd waar je in een horrorgame compleet weerloos bent tegen de enge vijanden? Dan is Yomawari 3 misschien iets voor jou!

Yomawari is een horror-serie die al een tijdje aan de gang is. De games draaien om één protagonist die in de nacht rond een stad moet lopen met een bepaald doel voor ogen. Laat je niet kisten door de super schattige stijl van de personages, de monsters in dit spel zijn geen grap. Yomawari 3 behoudt de grimmige sfeer van de vorige delen en voegt daar nieuwe elementen aan toe.

Het doel van de protagonist in dit spel is het terugvinden van haar verloren herinneringen. Nadat ze wakker wordt in een enorm donker bos zonder enig idee wat er aan de hand is, merkt ze dat ze niks meer weet van hoe ze daar terecht is gekomen. Het enige wat ze nog wel weet is dat ze op het dak van haar school stond. Vlak voordat de zon onderging raakte ze haar bewustzijn kwijt.

Als ze besluit om door het woud een weg naar huis te zoeken, wordt ze begroet door een vreemd wezen. Dit wezen geeft aan dat ze vervloekt is met een hevige vloek. Om deze vloek te verbreken moet ze aan het einde van de nacht iets belangrijks herinneren. In paniek en opzoek naar haar verloren herinneringen trekt ze de duistere stad in.

In dit spel moet je een hele reeks aan vreselijke boze demonen en geesten ontwijken met je zaklamp. Let daarbij goed op je hartslag, aangezien deze aangeeft waar deze monsters zich verschuilende in de schaduw. Komt het monster op je af? Dan is het tijd om te rennen! Er is ook een manier om tijdelijk onzichtbaar te worden voor de demonen, sluit je ogen en ontwijk de rode mist.

Door de stad heen kun je verschillende herinneringen van het hoofdpersonage bekijken. Als je de herinneringen nog eens wilt bekijken, kun je dit in de thuisbasis doen van de protagonist. Ontdek een donkere school, bos, stad en nog veel meer zonder vermoord te worden door de vele monsters.