The Company Man start volgend jaar zijn carrière op de Switch

Beleef een intens avontuur... op het kantoor?

Uitgever Leoful en ontwikkelaar Forust hebben aangekondigd dat The Company Man naar de Switch komt. Deze game, welke wordt neergezet als een action-platformer en “office adventure”-game, zal begin volgend jaar op de Switch verschijnen. Een duidelijke releasedatum is er helaas niet. Een trailer wel, deze kun je hieronder bekijken.

The Company Man is een grappige platformer, die naar eigen zeggen geïnspireerd is door de populaire tv show “The Office.” Jij speelt jonge carrièremaker Jim, welke net begint bij de Good Water Company. Hij zet zijn zinnen op de baan van zijn baas omdat hij CEO wil worden en omdat hij het niet eens is met de manier waarop deze het bedrijf runt. Dat betekent alleen wel dat je je door zeven afdelingen moet heen vechten. Van de ijskoude vloer van Accounting waar de air conditioning veel te hoog staat tot de torenhoge stapels papierwerk in Human Resources, je zult collega’s moeten verslaan met je e-mails en krachtige keyboard aanvallen.