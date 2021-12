[Prijsvraag] Pokémon Strikes Back (met kaarten)

Het jaar van jubilea is bijna voorbij. Het is dus tijd voor één laatste knaller van een giveaway.

Het is tijd voor onze laatste prijsvraag van de december (ahwww) jubileum maand en we eindigen met de franchise waarmee we begonnen. Het is natuurlijk de grootste franchise: Pokémon. Dit keer alleen geen lastige vragen en ook geen figures als prijs. Dit keer bestaat het uit alleen maar kaarten en kunnen er maar liefst drie mensen winnen.

Dankzij onze vrienden bij Media Tornado mogen wij namelijk 30 pakjes Pokémon kaarten weggeven. Dit zijn pakjes in de Evolving Skies en Battle Styles uitbreidingen en wij verdelen die over drie verschillende winnaars. De eerste prijs zal 13 pakjes ontvangen, de tweede prijs bestaat uit 10 pakjes en de derde prijs is goed voor zeven pakjes.

Wat moet je hiervoor doen? Het is erg simpel, in dit artikel staat een Gleam widget en voor elke optie krijg je punten om mee te doen. Deze actie loopt tot 30 december 23:59 Nederlandse tijd.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.