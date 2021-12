Niet eerder getoonde intro animatie Sonic Chronicles verschenen

13 jaar na release verschijnt er plots een andere opening!

Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood kwam in 2008 naar de Nintendo DS. Wie deze game toentertijd gespeeld heeft zal weten dat hij begint met een filmpje bestaande uit gameplay beelden, maar dit was oorspronkelijk niet de bedoeling. Een 2D animatie is gemaakt als intro, maar deze is nooit gebruikt. Nu, zo’n 13 jaar na de release, kunnen we in ieder geval zien hoe die eruit zag. Auteur en animatie expert Jonathan Cooper heeft hem namelijk online gezet. De animatie oorspronkelijk gemaakt door Joel MacMillan en Nick DiLiberto. Je kunt hem hieronder bekijken.

Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood is gemaakt door BioWare, dezelfde studio achter games als Mass Effect, Dragon Age en Star Wars: Night of the Old Republic. Zij staat niet bepaald bekend om hun Nintendo titels, maar werkte samen met SEGA om Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood exclusief op de Nintendo DS uit te brengen. Nadat de game uitkwam gaf associate producer Dorian Kieken nog aan dat zijn team klaar was om een sequel uit te brengen. Dit is echter nooit gebeurd en BioWare heeft nooit meer een Sonic game gemaakt.

Sonic Chronicles (2008) unreleased 2D intro cinematic. This has never been shown before in its entirety. pic.twitter.com/T7wgxKqmb6 — Jonathan Cooper (@GameAnim) December 21, 2021