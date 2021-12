Medium-Naut deze week verkrijgbaar op Nintendo Switch

Klaar voor een verhaal vol horror?

Pixel Game Maker Series MEDIUM-NAUT is vanaf vandaag verkrijgbaar in de eShop, bevestigen uitgeverij Gotcha Gotcha en ontwikkelaar Blue Boss. Medium-Naut is een science-fiction avontuur in een horror omgeving. Enthousiast? Er zijn meerdere spellen in de Pixel Game Maker serie!

Stap in het duister, maak jouw wapens klaar en vecht tegen de meest demonische tegenstanders in Medium-Naut!