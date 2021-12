Bravely Default II al meer dan 1 miljoen keer verkocht

Een mooie prestatie voor deze geweldige RPG.

De klassieke turn-based RPG Bravely Default II doet het goed qua verkopen. Square Enix heeft bekendgemaakt dat de titel inmiddels al meer dan een miljoen keer is verkocht. Het gaat hierbij om de fysieke én digitale exemplaren van de game bij elkaar opgeteld. De serie verscheen voor het eerst op de Nintendo 3DS en eerder dit jaar verscheen na lang wachten dan eindelijk het tweede deel op de Switch. In onze review sprak Jorden daar enorm lovend over. De game werd met een prachtige 9 beoordeeld!

Het succes in de verkopen werd op Twitter bekendgemaakt. Speciaal daarvoor is er ook stukje artwork gedeeld. Op deze tekening zien we de vier hoofdpersonages van Bravely Default II met daaronder de tekst ‘1000000 thanks!’. De artwork kun je hieronder bewonderen. Eerder werd al bekend dat we in de toekomst ook een nieuw deel in de serie mogen verwachten, maar daarover is vooralsnog verder niks bekend.