Aflevering 8 van Pokémon Evolutions nu uit

Pokémon Evolutions, de mini-serie van Pokémon, komt met deze aflevering tot zijn einde. Heb jij ze allemaal al gezien?

Aflevering 8 is de laatste aflevering van deze Pokémon miniseries en is getiteld “The Discovery”. In de spotlight deze aflevering staat Mewtwo. Alle afleveringen draaien om een bepaalde trainer/pokémon en de vorige afleveringen zijn allemaal te vinden op Youtube! Kom je mee naar Kanto en kijk je mee naar wat Mewtwo in deze video van plan is? Bekijk aflevering 8 van Pokémon Evolutions hieronder:

Heb jij alle afleveringen van Pokémon Evolutions? Welke aflevering was je favoriet? Laat het ons weten in de reacties!