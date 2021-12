Update 1.1.3 Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl nu beschikbaar

Bugfixes en tekstverbeteringen.

De nieuwste update voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl is vandaag beschikbaar gemaakt. Het spel wordt hiermee geüpdatet naar versie 1.1.3. De voornaamste verandering tot nu toe is de verwoording rondom het gebruiken van Repels. Wanneer je een Repel hebt opgemaakt, vraagt het spel onmiddellijk of je een nieuwe wilt gebruiken. Oorspronkelijk vroeg het spel dan abrupt “Would you like to use another one?” Die tekst is nu veranderd naar “Repel’s effect wore off. Would you like to use another one?”

Verder is het momenteel nog onduidelijk wat er precies is veranderd, los van algemene bugfixes. We zullen dit bericht updaten zodra er meer informatie beschikbaar is over versie 1.1.3. We kunnen in de toekomst ook nog meer updates verwachten die nieuwe online functionaliteiten zullen toevoegen. Er zitten dus geheid nog meer updates aan te komen voor Brilliant Diamond en Shining Pearl.

Serebii Update: Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl has received a new patch. Updates to Version 1.1.3.



Details being added @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/WOWP6N3txp — Serebii.net (@SerebiiNet) December 22, 2021