[Review] Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Animal Crossing en Disney fans opgelet! Is dit wellicht dé Nintendo Switch-titel die je deze kerst onder je boom moet hebben liggen? Lees snel verder!

Als een fan van zowel Animal Crossing, Disney als Kingdom Hearts is dit een spel die ik wel moest reviewen. Helaas heb ik nooit de 3DS-versie van deze titel gespeeld, een goed moment dus om de Switch-variant op te pakken! Op het eerste gezicht ziet het spel eruit als een schattige, kindvriendelijke mix van Animal Crossing en Disney. Zo kun je je eigen café onderhouden, met schattige spookjes vechten, je eigen huis decoreren en nog veel meer. Toch vielen me tijdens het spelen enkele dingen op aan de gameplay. Daarover meer in deze review!

Er was eens… een tutorial

Ik heb nog nooit zo een lange tutorial gezien als die in Disney Magical World 2: Enchanted Edition. Je wordt op een redelijk lineaire manier door een hele reeks aan missies geleid. Zo introduceert het spel bijna alle functies aan de speler in het eerste twee uur. Dit kan nogal overweldigend zijn, aangezien het al snel duidelijk wordt dat je veel kunt ondernemen in het magische paradijs van Disney. Toch word je na de tutorial vrijgelaten om de wereld te exploreren hoe jij dat wilt. Je zit echter wel nog vast aan de stickers die je moet verzamelen. Hoe meer stickers je verzamelt tijdens je bezoek aan het Disney park, hoe meer functies je vrijspeelt.

Zo speel je meer meubels voor je huis vrij, meer omgevingen om te exploreren en nieuwe Disney-werelden om naartoe te gaan. Ook is het aan jou om een heel café te runnen als baas. Je zorgt voor het eten, drinken, meubilair en entertainment binnenin het café. Verder is het aan jou om de werknemers hun eigen outfit te geven. Zo kun je je cafeetje maken hoe jij dat zelf wilt! Wel merkte ik al meteen dat dit spel vooral voor de kleinere is onder ons. Zo zijn de missies die je moet uitvoeren voor stickers enorm simpel en ligt het niveau van uitdaging heel laag. Dit is wel goed nieuws voor de volwassenen onder ons die gewoon lekker willen relaxen. Daarvoor is dit spel wel echt perfect.

Trek de wijde wereld in

Nadat je de tutorial hebt voltooid, krijg je de mogelijkheid om een hele reeks aan activiteiten te ondernemen. De focus ligt meestal wel op het maken van foto’s binnenin het spel. Veel evenementen in het spel zijn er namelijk op gefocust dat jij de allerleukste foto’s kunt maken met alle Disney figuren. Dit vond ik persoonlijk best wel jammer, aangezien ik liever wat meer gameplay en minigames had gehad. Vaak zat ik te wachten totdat de langdurige scenes, waarin ik foto’s moest maken, voorbij waren.

Er zitten gevechten in het spel, maar deze zijn ook enorm simpel. Zo kom je een heel eind met het spammen van de A-knop. Je moet deze activiteit wel doen, anders kun je de ingrediënten voor sommige meubels en kookrecepten niet krijgen. Naast vechten kun je ook ingrediënten krijgen op willekeurige plekken op het eiland, deze kun je ook weer gebruiken voor een hele reeks aan voorwerpen. Je kunt ook een paar mooie outfits maken die gebaseerd zijn op verschillende Disney-films.

Enchanted

Op grafisch gebied heeft het enorme sprongen gemaakt tegenover zijn 3DS tegenhanger. De graphics zijn kleurrijker, helderder en prettiger om naar te kijken. Het enige wat ik wel jammer vond is dat ze niet echt meer customization opties hebben toegevoegd. De keuzes die je aan het begin hebt om je eigen karakter te maken, blijven vrij karig. Toch is het wel fijn dat karakters van beide genders kleren van elkaar kunnen dragen. Zo is het voor Disney geen probleem als je als jongen jurkjes wilt dragen of als meisje alleen broeken. Dit is iets wat in meer titels verwerkt moet worden, aangezien dit is iets waar te weinig aandacht aan wordt geschonken.

Conclusie

Vissen, café onderhouden, Disney-werelden exploreren, vechten tegen spookjes, stickers verdienen en ga zo maar door. Dit spel is een leuk feestje voor de kleinere spelers onder ons, zeker voor de kinderen die enorme fans zijn van alles wat met Disney te maken heeft. Voor de wat oudere gamers onder ons zou ik het niet echt aanraden, hiervoor zijn betere titels op de markt. Denk hierbij aan Animal Crossing, Stardew Valley en andere relaxende titels die wat meer gericht zijn op een wat volwassen doelgroep. Disney Magical World 2: Enchanted Edition was in mijn ogen iets te simpel voor me om er echt van te genieten.

+ Veel te doen, je zult je zeker niet vervelen tijdens het spelen

+ Mooi grafische upgrade tegenover de 3DS-versie

– Te simpel voor volwassenen, spel is echt bedoeld voor de kleinere kinderen

– Te veel focus op het maken van foto’s

DN-Score: 6,7