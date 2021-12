[Special] Dit zijn onze best beoordeelde games van 2021!

We doen het niet voor lager dan een 9!

2021 een jaar met weinig goede games? Mocht je dat denken, dan zou je zomaar eens een aantal pareltjes gemist kunnen hebben! Dit jaar hebben we meer dan 200 games voor je beoordeeld en daar zaten flink wat goede games bij. Natuurlijk zagen we ook verschillende games voorbijkomen die we liever niet hadden gezien, maar ook meer dan genoeg toppers. Daarom hebben we een handig overzicht voor je gemaakt met de door ons best beoordeelde games van dit jaar. We bedoelen dan ook écht de best beoordeelde games, en dat betekent alleen de titels die een negen of zelfs nog hoger wisten te scoren.

Hieronder nemen we de lijst met je door. We houden je niet in spanning en beginnen meteen met de game die er met de eer vandoor gaat als best beoordeelde game van het jaar. Slechts één game wist een uitmuntende 10 te behalen, en wel Monster Hunter Rise!

Monster Hunter Rise [10] De best beoordeelde game van dit jaar!

Patricia had de eer om Monster Hunter Rise te beoordelen en zij was enorm enthousiast. Dit jaar was het de enige game die de perfecte score wist te bahalen, een flink compliment! In haar review schreef ze namelijk het volgende: “Monster Hunter Rise is alles wat ik van een nieuwe Monster Hunter had verwacht en meer. De game heeft het beste van eerdere games gepakt en dit aan alle kanten verbeterd. De vele kleine veranderingen weten precies dat aan te pakken waar eerdere games last van hadden, en nieuwe toevoegingen zoals de Palamutes en de Wirebugs zorgen ervoor dat de gameplay dynamischer is dan ooit tevoren. De hoeveelheid content en het gemak waarmee ik die zowel alleen als met andere kan spelen zorgt ervoor dat ik elke keer niet kan wachten tot ik weer aan een hunt kan beginnen.”

Ondanks dat er maar één 10-score is uitgedeeld dit jaar, zijn er ook flink wat titels voorbij gekomen die alsnog wél hoger dan een 9 wisten te scoren! Wat dacht je bijvoorbeeld van…

Shin Megami Tensei V [9,8] Een meesterwerk

Joey ging aan de slag met Shin Megami Tensei V en noemde het een meesterwerk! De game kreeg geen 10, maar wél een 9,8, bijna perfect dus! “Shin Megami Tensei V is een meesterwerk die iedereen op z’n minst geprobeerd moet hebben. Het heeft een heel interessant verhaal met genoeg plottwists, een uitgebreid gevechtssysteem, prachtige graphics en gouden OST. Neem het van mij aan, iemand die al tientallen jaren een groot RPG-fan is, dit spel wil je niet missen.“

Metroid Dread [9,5] Samus krijgt de smaak weer te pakken

We moeten dan nog wel even wachten op de nieuwe Metroid Prime, afgelopen jaar verscheen Metroid Dread wel alvast op de Nintendo Switch. En dat bleek een game te zijn die Metroid-fans simpelweg niet mogen missen. Jorden beloonde de titel met een 9,5! “Ja, Metroid Dread is kort, maar de kwaliteit is zo enorm hoog. Het voelt misschien wel als één van soepelste spellen op de Switch met een enorm goed verhaal op de achtergrond. Hoewel het wat meer guided aanvoelt in waar je heen moet blijft het interessant omdat je steeds weer naar nieuwe gebieden kan. Afgezien van de erg wisselende moeilijkheidsgraad voor E.M.M.I. is het spel zo goed als perfect.”

Shin Megami Tensei III Nocturne Remaster [9,5] Een unieke ervaring

Twee Shin Megami-games zijn dit jaar voor Nintendo’s hyrbide console verschenen en daar werden wij maar al te blij van. Ook de Shin Megami Tensei III Nocturne Remaster wist een prachtig cijfer te bemachtigen! Met een 9,5 als score vonden wij dit een van de betere titels van het jaar! “Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een spel zoals deze gespeeld. De bizarre atmosfeer en de wijze waarop het zijn verhaal vertelt is uniek. Het spel weet je namelijk vanaf begin tot eind geïnteresseerd te houden in het grote mysterie dat zich voor je ogen afspeelt. Ja, het spel geeft je geen duidelijke indicatie waar je heen moet, maar dit zorgde er juist voor dat ik met meer mensen ging praten. De dialoog die er bestaat heeft ook werkelijk nut en geeft je meer achtergrondinformatie over de omgevingen waar je bent. Shin Megami Tensei III Nocturne HD is een RPG die elke JRPG- of horrorfan in huis moet halen. Ook wanneer moeilijke spellen jouw ding zijn, kan de game zomaar eens heel goed in de smaak gaan vallen.“

The Great Ace Attorney Chronicles [9,2] Gerechtigheid voor Ryunosuke Naruhodo

Was het lange wachten op The Great Ace Attorney Chronicles het waard? Zeker wel! Het was een van de games waar Robin dit jaar het meest onder de indruk van was, en hoe! “The Great Ace Attorney Chronicles is even inkomen. Hoewel het wat trager op gang komt brengt het een geweldige spelervaring met zich mee. Het overkoepelende verhaal wordt sterker met de minuut. De personages voelen levendiger aan dan ooit en ook de nieuwe manieren van onderzoeken brengt de nodige verfrissing met zich mee. Het is eigenlijk raar dat deze spellen nooit eerder officieel zijn vertaald. De extra’s zijn ook een leuke bonus voor fans van de serie, maar voegen niet heel erg veel toe.“

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury [9,2] Mario is terug, en hoe!

Menno mocht dit jaar Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reviewen en hij was niet de enige die daar oor naar had. En terecht, de game bleek zeer vermakelijk! De nieuwste speelstand Bowser’s Fury bleek daarbij erg goed uit te pakken. Menno schreef over de game in zijn review: “Waarschijnlijk zal het jullie niet verbazen als ik zeg dat ik ontzettend heb genoten van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Mocht je Super Mario 3D World al eens eerder hebben gespeeld, maar een vriend of vriendin kent die het spel gaat aanschaffen is het wat mij betreft sowieso de moeite waard om de game nogmaals te kopen. Buiten dat je dan nogmaals kan genieten van een geweldige titel met super originele levels, kun je ook nog eens met een vriend online spelen en genieten van het gloednieuwe fantastische Bowser’s Fury-avontuur. Al met al is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury echt een hele goede aanwinst voor de Nintendo Switch, zeker als je nog nooit de kans hebt gehad om Super Mario 3D World te spelen.”

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [9,2] Geen grote, maar wel de nodige veranderingen

De HD-versie van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD werd door Jorden beoordeeld en verdiende een mooie 9,2! Daarmee weet ook deze titel in de lijst met best beoordeelde games van dit jaar te belanden. In zijn review schreef Jorden het volgende over deze Switch-titel: “The Legend of Zelda: Skyward Sword HD heeft bijna alle pijnpunten van het origineel weggehaald. Door bewegingsbesturing optioneel te maken, minder gejammer van Fi en een vrije camera voelt het spel enorm fris aan. Grafisch is het spel er ook nog eens flink op vooruit gegaan en vooral de soepelere framerate is erg merkbaar in de HD-versie. Voor Zelda-fans vanaf de klassieke console games is dit spel onmisbaar, maar ook voor spelers die bij Breath of the Wild zijn ingestapt is het de moeite waard. Je hebt niet de vrijheid als in BotW, maar het verhaal, muziek en sfeer maken dit meer dan goed.“

En verder….

Van alle games die we dit jaar hebben getest wisten er dus zeven een hoger cijfer dan een 9 te krijgen. Maar een 9 zelf is ook prima, toch? Ook daarvan zijn verschillende titels voorbij gekomen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de fantastische RPG Bravely Default 2? We gaven deze titel een welverdiende 9! Ook de remake van Tony Hawk Pro Skater 1 +2 wist een 9 te behalen én datzelfde geldt voor Persona 5 Strikers, de verrassende Ni No Kuni, de griezelige Project Zero remake, de nieuwste WarioWare op de Switch, New Pokémon Snap én NEO: The World Ends With You. Stuk voor stuk titels die met een prachtig cijfer zijn beoordeeld door onze redactieleden. Mocht je dus nog op zoek zijn naar pareltjes die jij wellicht hebt gemist, dan kan dit overzicht je zomaar eens helpen!