Nieuwe update voor Pokémon Unite

Met onder andere aanpassingen in de balans én een nieuwe battle pass.

Er is een nieuwe update verschenen voor Pokémon Unite heeft, de game welke zowel voor de Nintendo Switch als op mobiele apparaten verkrijgbaar is. Met de nieuwste update wordt de game naar versie 1.2.1.7 gebracht en deze brengt onder andere aanpassingen in de balans en in de tekst met zich mee. Ook worden verschillende bugs opgelost met de nieuwste update. Door de balansaanpassingen zullen verschillende Pokémon sterkere of juist zwakkere moves krijgen.

Met de komst van de nieuwste update is er daarnaast ook een nieuwe battle pass beschikbaar en maken we kennis met Dragonite, die zich nu bij jouw team kan voegen. Deze Pokémon is een Melee All-Rounder en kan tornado’s, kometen, vuur, water en elektriciteit op zijn tegenstanders afvuren. Dragonite begint de strijd als Dratini, maar evolueert op level 5 tot Dragonair en op level 8 tot Dragonite.

The Agent of Disaster Battle Pass is now available for #PokemonUNITE! pic.twitter.com/9DrxmLwTVg — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 20, 2021