Nieuwe gameplaytrailer voor Dead cells DLC: the Queen and the Sea

Baan je een weg door scheepswrakken en bereik de kroon.

De populaire Rogue-lite Dead cells kwam iets meer dan 3 jaar geleden uit op de PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Deze indiegame van ontwikkelaar Motion Twins werd laaiend enthousiast ontvangen en heeft een gemiddelde score van 89 op Metacritic. Sinds de release zijn er meerdere betaalde en onbetaalde uitbreidingen voor de game verschenen. Op 6 januari komt dan eindelijk de laatste betaalde DLC voor de game uit, genaamd: the Queen and the sea.

Omdat de release inmiddels bijna voor de deur staat heeft Motion Twins een nieuwe gameplay trailer voor deze uitbreiding vrijgegeven. Volgens de beschrijving van de trailer zullen we in The Queen and the Sea door de griezels van de scheepswrakken moeten vechten om de vuurtoren te bereiken. Eenmaal aangekomen zal je deze toren moeten beklimmen in een race tegen opkomende vlammen en boze vijanden om de kroon te bereiken. Hier wacht een oude vijand je op. The Queen and the Sea verschijnt op 6 Januari in de Nintendo E-shop en zal daar 4,99 gaan kosten. Bekijk de trailer hieronder: