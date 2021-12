Komt Remnant: From the Ashes naar de Switch?

Een ESRB rating suggereert van wel!

Het lijkt erop dat Remnant: From the Ashes binnenkort naar de Switch komt. Hoewel er nog geen officiële aankondiging is geweest is er namelijk wel een ESRB rating van de game verschenen, speciaal voor de Switch. Deze shooter, die oorspronkelijk alweer uit 2019 komt, is daarnaast ontwikkelt door Gunfire Games. Gunfire Games is bekend van o.a. Darksiders III & Chronos: Before the Ashes , games die beide al op de Switch verschenen zijn. Het kan dus zomaar zijn dat de game binnenkort op de Switch verschijnt, aangezien ESRB Ratings vaak pas worden gegeven als de game klaar of bijna klaar is. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

Remnant: From the Ashes is een third-person survival action-shooter die zich afspeelt in een apocalyptische wereld. De wereld is overspoelt door hordes gevaarlijke monsters en het is aan jou om uit te zoeken waar dit kwaad vandaan komt. De game bevat dynamically-generated werelden, die elke keer veranderen als je begint te spelen. Je zult daarnaast materialen moeten vinden om in leven te blijven en je enorme arsenaal aan wapens en uitrustingen te verbeteren. De game bevat multiplayer, waardoor je kunt samenwerken met nog twee andere spelers. Hieronder kun je een gameplay trailer bekijken.