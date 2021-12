Gardener’s Path komt deze week naar de Switch

Ook is er een gameplay video verschenen!

Gardener’s Path werd eerder deze week aangekondigd voor de Switch. De “top-down turn-based puzzle” game is vanaf morgen beschikbaar, 22 december dus. Om ons een beetje een beeld van de game gekregen heeft youtube kanaal Nintendo Hall daarnaast een nieuwe video met gameplay geüpload. Deze kun je hieronder bekijken.

Gardener’s Path is een 2D puzzel die gaat over het bewaren van de natuurlijke harmonie. Dit doe je door enorme insecten te bevechten die de ondergrondse tuinen aanvallen. Het is aan jou om deze te beschermen, door middel van krachtige artifacts die je verschillende bonussen geven. Los 60 handgemaakte puzzels op, elk met hun eigen vrienden en vijanden, de één nog lastiger dan de ander. Vervul je rol als tuinier en bescherm degene die je liefhebt.