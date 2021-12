Cruis’n Blast gaat DLC en online multiplayer krijgen

Speel deze fantastische racer met mensen over de hele wereld!

In een Reddit AMA is onlangs aangekondigd dat Cruis’n Blast online multiplayer en DLC zal gaan krijgen. Nintendo Life bracht ons op de hoogte van deze thread door Eugene Jarvis, baas van Cruis’n-ontwikkelaar Raw Thrills. In de AMA gaat hij diep in op de vragen van fans en er staat veel interessants tussen. Het spannendste nieuws is dus de onthulling dat de ontwikkelaars bezig zijn met updates voor het spel. Jarvis stelt dat het team nu eerst bezig is met het klaarmaken van de online multiplayer voor Cruis’n Blast. Daarna gaan ze kijken wat voor nieuwe content ze aan het spel zouden willen toevoegen. De afwezigheid van online multiplayer in Cruis’n Blast was een van de grootste kritiekpunten in onze review, dus het zal een zeer gewaardeerde toevoeging zijn.

Verder is Jarvis positief over het idee om iets nieuws te doen met de oorspronkelijke Cruis’n-trilogie voor de N64. Hij zou de spellen graag op de Nintendo Switch Online-service zien, maar die verantwoordelijkheid ligt volgens hem bij Nintendo. Ook spreekt het idee hem aan om de N64-trilogie een moderne remaster te geven. Jarvis zou Cruis’n USA, Cruis’n World en Cruis’n Exotica graag een make-over geven om die klassiekers opnieuw te laten stralen. Hoewel er nog maar weinig concrete plannen zijn, lijkt Raw Thrills dus veel spannende ideeën voor de toekomst te hebben. Heb jij Cruis’n Blast al gespeeld? Kijk je uit naar de opkomende online multiplayer en DLC? Laat het ons weten in de reacties!