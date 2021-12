Verken een eeuwenoude wereld in launch-trailer Omno

Omno is nu verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een trailer bij.

Nu de atmosferische game Omno verkrijgbaar is voor onder andere de Nintendo Switch, heeft Studio Inkyfox een bijbehorende launch-trailer vrijgegeven om alvast kort kennis te maken met de game. Omno is nu tot 29 december te koop in de eShop voor € 12,79. De normale prijs is € 14,99.

Omno is een atmosferische exploration game waarbij je op reis gaat door een eeuwen oude wereld van wonderen. Prachtige bossen, hete woestijnen en ijskoude toendra’s zijn een paar van de locaties die je zult bezoeken en de kracht van deze verloren beschaving zorgt er zelfs voor dat je een bezoekje aan de wolken zult brengen. Tijdens je reis ontmoet je daarnaast vele wezens: verlegen rotsachtige krabben, vriendelijke schildpadden en misschien zelfs een behulpzame dinosaurus. Met je magische staf los je puzzels op in deze vreemde wereld, welke eeuwenoude relikwieën weer aan de praat krijgt.