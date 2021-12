[Roundtable] Dit zijn de beste games van 2021 volgens de redactie

In de nieuwste roundtable schotelt de redactie je zijn of haar favoriete game van 2021 voor!

Momenteel kun jij je stem uitbrengen op de beste game van het jaar door middel van de welkbekende DN Awards. Als je jouw stem uitbrengt maak je bovendien ook nog kans op een prachtige Zelda puzzel + poster. Uiteraard hebben we op de redactie ook flink wat games gespeeld dit jaar, en ook daar heeft ieder zo zijn of haar eigen favoriet.

De nieuwste roundtable staat dan ook geheel in het teken van de favoriete game van 2021 van onze redactieleden. Een groot deel van de redactie vertelt je hieronder wat hun favoriete game dit jaar is en natuurlijk ook waarom. Zeker even lezen dus, want wellicht doe je nog wel inspiratie op voor een nieuw spel om te gaan spelen!

Patricia

2021 was een raar jaar. Tijdsgewijs klopt hij naar mijn gevoel niet helemaal. Het zal vast aan de pandemie en al die rarigheden liggen, maar ik kon me niet goed herinneren welke games er dit jaar waren uitgekomen. Waren er wel goede games dit jaar? Gelukkig bestaat Google nog altijd en na een snelle internet zoektocht kwam ik erachter dat, ja verdorie er was genoeg uitgekomen dit jaar. Ace Attorney Chronicles, Persona 5 Strikers, Pokémon Snap & Pokémon Diamond and Pearl… genoeg titels om je tanden in vast te zetten. Maar wat was nou de beste?

Voor mij persoonlijk kan dat er maar één zijn. Er is één serie waar ik zo’n enorme fan van ben, en het nieuwe deel in deze serie was alles wat ik ervan had verwacht. Nieuwe gameplay gecombineerd met oude gameplay, ideeën overgenomen uit een titel op een ander platform en een grafische pracht op de Switch waar je U tegen zegt. Monster Hunter Rise was alles wat ik nodig had om weer urenlang op jacht te gaan, zowel alleen als met vrienden. De twee content updates eerder dit jaar zorgde er daarnaast voor dat ik telkens terug bleef komen, al was het alleen maar om de mooiste armor te kunnen maken. En dan staat er voor volgend jaar ook nog een DLC op de planning! Een fantastische en zeer uitgebreide game, een must-have voor alle action-RPG fans, en voor mij game van het jaar.

Randy

Ook dit jaar zijn er weer veel toffe games uitgekomen. Een aantal van mijn favoriete waren echter wél remakes. Denk aan Skyward Sword HD maar ook de Switch-versie van Super Mario 3D World. En hoe erg ik ook heb genoten van deze spellen, blijven het remakes. Dit jaar verscheen echter ook Bravely Default 2, een game waar ik als RPG-fan enorm naar heb uitgekeken én dit jaar ook van heb genoten. Bravely Default 2 biedt een ijzersterk verhaal, met prachtige graphics en een heerlijk vechtsysteem om de velen gebieden te verkennen en te ontdekken. Om over de fantastische soundtrack nog maar te zwijgen. Ja, je moet van turn-based RPG’s houden, maar als dat het geval is kan ik je Bravely Default 2 helemaal aanraden. Voor mij is dit zonder enige twijfel de beste game van 2021!

Jarno

Wat een goed jaar voor Switch-games is het weer geweest! Het was een tamelijk rustig jaar, maar toch is er wel veel moois uitgekomen. Bowser’s Fury, Cruis’n Blast en Shin Megami Tensei V waren enkele highlights, maar één spel straalde feller dan de rest. Mijn favoriete game van 2021 is Metroid Dread. Het langverwachte vijfde deel in de 2D Metroid-serie is alles waar ik op had gehoopt en meer. Ik ben al enorm lang fan van Metroid en heb bijna ieder deel in de serie al wel een keer gespeeld. De pijn van het wachten op Metroid Prime 4 wordt dan ook een beetje verzacht met de uitgave van dit spel. Dread sluit perfect aan op de verhaallijnen van Fusion en Samus Returns. Ook heeft Dread de beste controls in de hele serie. Samus beweegt zo soepel en is zo sterk dat het hele spel aanvoelt als een powertrip. Binnen een week of twee tijd had ik het spel al minstens drie keer uitgespeeld. Hopelijk zal ik over jaar of twee even lovend kunnen spreken over Prime 4.

Maarten

Voor dit jaar vond ik het erg lastig om een game of the year uit te kiezen. Niet omdat er geen goede zijn uitgekomen, maar omdat er voor mij geen duidelijke uitschieter tussen zat. Zoals in voorgaande jaren met games als Zelda BOTW en Super Smash Bros. Ultimate wel het geval was. Na lang twijfelen heb ik toch gekozen voor Metroid Dread. Ik zal vast niet de enige binnen onze redactie en community zijn die voor deze game heeft gekozen, maar het is wel de game waar ik dit jaar het meeste plezier uit heb gehaald. Na het spelen van Metroid Samus Returns in 2017 werd ik meteen een fan van deze franchise en kon ik niet wachten tot er een nieuwe 2D Metroid voor de Switch zou verschijnen. In Metroid Dread voelde de combat die ik al zo fijn vond in Sames Ruturns soepeler aan dan ooit! Ook van De bossfights heb ik intens genoten! Deze waren weer ouderwets moeilijk maar dat maakt die ene keer dat het wel lukt des te fijner. Buiten de bekende elementen heeft Murcurysteam met de emmi’s ook een spannend spelelement toegevoegd die de titel van de game eer aan doet. Metroid Dread heeft (buiten de exploratie) voor mij de beste elementen van z’n voorgangers gepakt en naar het naar 2021 gebracht om daarmee de beste 2D Metroid game tot op heden af te leveren. En daarom is het mijn game of the year!

Joey

Mijn favoriete games van dit jaar zijn de twee Shin Megami Tensei-titels die dit jaar voor de Switch zijn uitgekomen. Zelf was ik niet bekend met deze grimmige serie, maar al snel na het reviewen van Shin Megami Tensei 3, dook ik in een diepe rabbithole. Later in het jaar kwam deel 5 uit, wederom een absolute aanrader. De serie durft gevoelige onderwerpen aan te snijden en neemt vaak het donkere pad in plaats van een algemeen pad. Verder hebben deze games vaak een heel aparte sfeer, waar ik als horrorfan alleen maar van kon genieten. Shin Megami Tensei is naar mijn mening een van de beste series die een RPG-fan kan spelen.

Sta paraat om samen met een heleboel mythische wezens en demonen te vechten tegen de goden! Naast dat heb je ook altijd zelf nog de keuze welk einde je wilt zien. Wil je slecht worden en met de slechte demonen vechten? Neem je de goede keuzes en sta je voor gerechtigheid? Of ben je juist neutraal en sta je niet echt aan een kant? Wellicht zijn er nog geheime eindes die je moet ontrafelen? De wereld van Shin Megami Tensei zit vol verrassingen!

Alice

Ik heb dit jaar enorm veel verschillende games gespeeld op de Nintendo Switch. Zo heb ik me onder andere enorm vermaakt met Toem, Pokémon Snap, The Great Ace Attorney Chronicles en Pokémon Brilliant Diamond. Deze laatste game is ook mijn favoriete game van het jaar 2021. Heel wat jaartjes geleden was Pokémon Diamond mijn eerste Pokémon-game ooit. Ik was fan van de tv-serie en dus wilde ik ook de game spelen. Het liep helaas uit op een deceptie, want ik begreep er helemaal niks van. Ik heb daardoor nooit de eerste gym bereikt. Ik bleef maar rond Jubilife City dwalen zoekende naar die gym. Toen Pokémon Brilliant Diamond begin dit jaar werd aangekondigd, wist ik dat dit mijn kans was om wraak te nemen. Op dit moment heb ik alle 8 gyms verslagen en ben ik op weg naar de Elite Four. Het is een enorm genot om dit spel “opnieuw” te beleven, al was ik ruim 10 jaar geleden niet ver gekomen. Het ziet er prachtig uit en voor mij hoort Pokémon zo te zijn. Door deze herinnering en nieuwe ervaring is Pokémon Brilliant Diamond echt mijn favoriete game van dit jaar.

Vera

Het spel van het jaar, dat is zoals bijna elk jaar een erg lastige vraag. Mijn favorieten zijn indiegames en daar speel ik er véél van in een jaar. De keuze was dus ook geen makkelijke: op de valreep kwam Life is Strange: True Colors naar de Nintendo Switch, die ik in één ruk uit heb gespeeld en helemaal in meegezogen werd. Ook vond ik Cozy Grove fantastisch: dat is het indie-neefje van Animal Crossing waarbij je op een eiland komt en opdrachten uitvoert voor een handvol beren. Ondanks dat Cozy Grove op nummer twee van mijn meest gespeelde spellen in 2021 staat (Xenoblade Chronicles 2 staat op 1), kies ik toch voor Spiritfarer als Game Of The Year. Spiritfarer is een strategiespel op een schip, waarbij je als meisje geesten verzorgt en zorgt dat ze op een waardige manier het aardse kunnen verlaten. Het spel heeft me helemaal meegesleurd in haar verhaal, het pure van de hoofdrolspeler en alle prachtige verhalen van de geesten waarbij ik soms wel eens een traantje weg moest pinken. Spiritfarer is een prachtig avontuur die ik zeker zal blijven aanraden.