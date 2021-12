Lumote: The Mastermote Chronicles krijgt gameplaybeelden

Lumote: The Mastermote Chronicles komt in 2022 uit voor de Nintendo Switch!

Begin dit jaar werd Lumote: The Mastermote Chronicles aangekondigd voor de Nintendo Switch. Uitgever Wired Productions en ontwikkelaar Luminawesome Games hebben bekend gemaakt dat deze 3D-puzzel-platformgame in 2022 dan eindelijk zal verschijnen. Nintendo heeft ook een trailer met gameplay online gezet van deze titel. Bekijk deze onderaan dit artikel.

Ga met Lumote op avontuur in deze 3D-puzzel-platformgame. Lumote woont in de Great Depths, maar deze wereld gevuld met Motes is rood geworden. Nu moet hij de wereld weer blauw maken door allerlei puzzels op te lossen. Elke Mote zal je weer een nieuwe uitdaging geven die je moet overwinnen. Het bijzondere van dit spel is dat de gehele wereld met alle puzzels constant zichtbaar is.