Scoor een Secret Base Mystery Gift in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Maak tot en met 25 december aanspraak op een nieuwe Mystery Gift!

Sinds 19 november kunnen Nintendo Switch-bezitters zich vermaken met Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. Traditiegetrouw zijn er voor spelers regelmatig Mystery Gift’s te bemachtigen, zo ook nu met een nieuwe Secret Base Mystery Gift waar spelers aanspraak op kunnen maken. Tot en met 25 december kun je namelijk je vijf speciale standbeelden (Rhyperior, Electivire, Glaceon, Pachirisu en Lucario) voor je Secret Base in de Sinnoh Grand Underground krijgen. Hiermee verhoog je onder andere de kans dat je bepaalde Pokémon tegenkomt in de Pokémon Hideaways. Hoe maak je aanspraak op de Secret Base Mystery Gift? We nemen de stappen hieronder met je door. Het enige wat je verder nodig hebt is internetverbinding.

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mystery Gift’ Kies daarn voor de optie “Get a Mystery Gift” Vervolg de selectie via ‘Get with Code/Password en gebruik de code: MERRYCHR1STMAS Wanneer dit is gelukt sla je jouw game nog op