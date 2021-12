[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 51

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Carebotz

Verschijnt op: 20 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Een mix van arcade space combat met metroidvania elementen: bij Carebotz ben je hiervoor aan het juiste adres. In de hoofdrol is BIBZ, een kleine droid die als taak heeft om grote ruimteschepen te repareren. Verzamel blueprints, vlieg voorzichtig door de smalle gangen, schakel tegenstanders uit, upgrade je toolset en ontdek de omgeving. Onderzoek alle levels goed en gebruik jouw geduld en gevoel voor avontuur om te overleven!

Lynn, The Girl Drawn on Puzzles

Verschijnt op: 23 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €7,29

Lynn is een meisje dat de oriëntaalse kunst in wordt gezogen, in puzzels gemaakt met prachtige artistieke elementen. Ontdek de geheime verhalen van de vos met de negen staarten! Wanneer een Godin een dorp in sluipt om de pokken uit te laten breken, wordt een jongen ernstig ziek. Zijn zus hoorde over het Vossenbol en het mystieke licht dat zieke kon genezen. Ze startte hier haar avontuur om haar broer te redden. In plaats van het vinden van de vos in het huis waar ze naartoe ging, werd ze in de kunst gezogen! Puzzel er op los in dit bijzondere verhaal.

Teratopia

Verschijnt op: 23 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Op zoek naar actie? Zin om indringers eens goed een lesje te leren? Dan ben je helemaal klaar voor Teratopia! In dit kleurrijke 3D actieknokspel ga je samen met Tucho op avontuur. Zijn vrienden zijn in gevaar en hij gaat ze redden! Hierbij ontdek je 13 verschillende omgevingen waar je veel tegenstanders een kopje kleiner moet maken voordat ze jouw thuisland overnemen. Door de kracht van vriendschap zijn andere Teratopianen beschikbaar én het is mogelijk om jouw vaardigheden uit te breiden zodat je alle tegenstanders kan verslaan.