Android 21 – Lab Coat komt naar Dragon Ball FighterZ

Er blijven meer een mer DLC-personages bijkomen in het groeiende rooster van Dragon Ball FighrerZ. Ga jij het spel weer spelen?

Momenteel is alleen de Buu-variant van Android 21 aanwezig in Dragon Ball FighterZ. Hier lijkt verandering in te komen met de meest recente DLC aankondiging. Zo neemt de Lab Coat versie van Android 21 eindelijk deel aan het knotsgekke toernooi van Dragon Ball Z. Veel informatie zoals haar vechtstijl en speciale aanvallen zijn nog niet onthult. Zodra we meer informatie hebben over dit personage, laten we het natuurlijk zo snel mogelijk weten. We hebben wel alvast een gloednieuw trailer voor je, waarin Android 21 – Lab Coat in al haar glorie te bewonderen is. Bekijk de trailer hieronder:

Speel jij Dragonball FighterZ nog? Laat het ons weten in de reacties hieronder!