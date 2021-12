[Review] Monopoly Madness – Knotsgekke multiplayer pret, voor eventjes…

Tijd voor een potje Monopoly, maar dan net even anders!

Voor wie uitkeek naar een nieuwe Monopoly-game heeft Ubisoft Monopoly Madness uitgebracht, onder andere op de Nintendo Switch. Wees echter wel gewaarschuwd, want Monopoly Madness is alles behalve het welbekende traditionele spel. Pakt de nieuwe titel van Ubisoft dan wel goed uit? Dat lees je in deze review.

Anders, heel erg anders

Zoals ik al zei, Monopoly Madness is niet te vergelijken met het bordspel Monopoly. Maar dan ook echt niet. Niks geen spelbord, niks geen ‘om de beurt aan zet’, in deze game speelt iedereen tegelijk door elkaar heen en is de vergelijking met een multiplayer party- of vechtspel eigenlijk veel sneller gemaakt. De basis is dan ook vrij simpel: verschillende personages worden in een map gegooid met als doel het meeste vastgoed en upgrades van iedereen te bemachtigen. Daarbij kun je het jouw tegenstanders bovendien op allerlei manieren knap lastig maken. Zo kun je jouw tegenstanders onder andere een mep geven, alleen is daarmee de vergelijking met een échte multiplayer brawler ook wel gemaakt.

Net zoals er geen dobbelsteen is en geen traditioneel spelbord, hoef je jouw geld hier ook niet direct te verdienen. Dit verschijnt namelijk random in de stage die je speelt, het enige wat jij moet doen is het zo snel mogelijk pakken. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want dat willen alle spelers natuurlijk. De stages vormen in feite een open ruimte waar regelmatig huizen worden geveild. Jij moet dan zo snel mogelijk (eerder dan je tegenstanders) een bod uitbrengen. Uiteindelijk probeer je zoveel mogelijk straten te bemachtigen en te upgraden.

Chaotische multiplayer pret

Je kunt tegenstanders tijdens het spelen natuurlijk blijven overbieden om zo meer huizen te kopen, maar de game biedt ook allerlei mogelijkheden om jouw tegenstanders te dwarsbomen. Je kan ze bijvoorbeeld een mep geven of je blokkeert bijvoorbeeld hun weg met een power-up uit de Community Chest bonus. Zo kun je power-ups krijgen waardoor je bijvoorbeeld geld van andere spelers kan stelen of zelfs huizen opnieuw kan laten veilen. De verschillende stages bieden telkens wel wat nieuws om de strijd heerlijk chaotisch te houden, zo is er zelfs een bulldozer om vastgoed te slopen. Je bent dus niet alleen bezig met geld te pakken, huizen en upgrades te kopen, alles om je heen zul je ook goed in de gaten moeten houden. Het woord ‘Madness’ in de titel is zo gek dus nog niet en al met al is de gameplay prima geslaagd voor een multiplayergame. De eenvoudige besturing die gemakkelijk is op te pakken, maakt Monopoly Madness extra toegankelijk en dat is een voordeel voor dit soort spellen.

Monopoly Madness is op verschillende manieren te spelen. Je kunt in je eentje de story mode spelen, samen op de bank een potje spelen of de strijd online aangaan. En ondanks dat alle ingrediënten voor een leuk potje multiplayer aanwezig zijn, bekroop mij toch steeds het gevoel van ‘is dit alles?’. Natuurlijk, er zijn verschillende stages, elk met frisse elementen en power-ups. Er zijn ook genoeg speelbare personages en verschillende gamemodi. Toch vormt het spel uiteindelijk niets meer dan één hele grote minigame waar je na een paar potjes gewoon weer klaar mee bent. Dat op zich is niet erg, maar een prijs van rond de 30 euro is naar mijn mening dan wel nét even te veel. Zodra je gaat spelen is het absoluut even leuk, maar na een aantal potjes heb je het meeste toch echt wel gezien.

Audiovisueel

Op visueel vlak doet Monopoly Madness het nog best aardig. De game kent een vrolijke cartoony stijl welke vooral erg functioneel is. Echt indruk maken doet de game niet met de graphics, maar is dat nodig bij een vrolijke multiplayer-game? Ik denk van niet. De muziek daarentegen is minder functioneel, vooral omdat deze nogal op mijn zenuwen werkte. De muziek mag dan wel net zo chaotisch en druk zijn als de gameplay zelf, maar dat maakt het totaal plaatje nét even te druk. Regelmatig kreeg ik de neiging om het geluid uit te zetten.

Conclusie

Tsja, wat moet ik nu vinden van Monopoly Madness? De gameplay is origineel en leuk, maar niet voor al te lang en zeker niet voor langdurige speelsessies. Na een paar potjes ben je er immers gewoon even klaar mee. Aan de andere kant is het dé perfecte multiplayertitel om zo nu en dan weer eens kortstondig te spelen tijdens een feestje. Dat komt mede door de eenvoudige besturing die makkelijk is op te pakken. Alleen die prijs van 30 euro blijft me niet lekker zitten…

+ Originele gameplay, perfect voor wat potjes multiplayer

+ Leuke grafische stijl

– Gaat redelijk snel vervelen

– Net even te simpel voor de prijs

DN-Score: 6,5