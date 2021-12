Flinke nieuwe update voor Cris Tales

Met onder andere een nieuw personage!

Fans hebben lang moeten wachten op Cris Tales, maar deze zomer verscheen de game dan eindelijk. Niet zomaar een game, want Vera noemde deze titel waarin je speelt in het heden, verleden en de toekomst een ode aan de JRPG in haar review! De game heeft nu ook een behoorlijke update gekregen welke verschillende nieuwe content met zich meebrengt. Naast een compleet nieuw personage biedt de nieuwste update ook een nieuw einde. Het nieuwe personage, Adri, kun je zien in onderstaande trailer. Adri krijgt overigens ook haar eigen dungeon!

Naast de nieuwe content brengt de update ook andere plezierige verbeteringen met zich mee. Zo moeten de laadtijden van de Switch-versie met zo’n 30% baar beneden worden gebracht en is ook het Coliseum sterk verbeterd. Zo zijn daar nu nieuwe vijanden én een nieuwe eindbaas te vinden. Goed om te weten: de nieuwe content is beschikbaar aan het einde van het spel.