Commodore 64-spellen lijken naar de Switch te komen

Een stukje game-geschiedenis komt mogelijk volgend jaar naar Nintendo's hybride console.

Goed nieuws voor iedereen die mooie herinneringen heeft aan de Commodore 64-spellen, of voor iedereen die deze klassieke titels alsnog eens zou willen beleven. Het lijkt er namelijk op dat we volgend jaar Commodore 64-spellen mogen verwachten op de Nintendo Switch. Thalamus Digital teaset namelijk dat ze Commodore 64-spellen uit gaan brengen op de Nintendo Switch én dat we daar volgend jaar meer over te horen krijgen. Thalamus Digital, tegenwoordig een uitgever van retro-spellen, plaatse namelijk het volgende op Twitter.

De Commodore 64 was in de jaren ’80 een enorm populaire spelcomputer. Eerder verschenen er al verschillende Commodore 64-titels op de Virtual Console op de Nintendo Wii. Kijk jij uit naar de komst van Commodore 64-spellen voor Nintendo’s hybride console? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!