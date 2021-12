Timelie nu beschikbaar voor Nintendo Switch

Bestuur de tijd om puzzels op te lossen en aan vijanden te ontsnappen in Timelie

Timelie is een stealth-, puzzel- en adventuregame van ontwikkelaar Zordix en uitgegeven door Urnique Studio. De game kwam vorig jaar uit op Steam en werd daar erg positief ontvangen. Tijdens de Indie World Showcase hebben ze een Switch-versie van de game aangekondigd. In Timelie speel je met een meisje en haar kat en zul je diverse puzzels oplossen om uit de klauwen van robots te ontsnappen. Dit doe je door de tijd te manipuleren als een soort mediaspeler. Zo kun je hem naar links slepen om de tijd terug te spoelen en je fouten op te lossen. Als je hem naar rechts sleept zie je waar jouw acties uiteindelijk toe leiden. Met deze informatie kun je het verleden vervolgens veranderen.

Timelie is nu te beschikbaar in de Nintendo eShop voor 19,99. Mocht je nog niet helemaal zeker weten of de game wat voor jou is, dan kun je ook de gratis demo downloaden om hem uit te proberen. Wil je meer zien van Timelie? Bekijk dan de trailer hieronder: