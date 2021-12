[Review] My Universe – Dokters en Verpleegkundigen – Niet al te best

Werk zowel als arts als verpleegkundige in deze nieuwe My Universe-game!

My Universe is een bekende serie op de Nintendo Switch. Er zijn namelijk al meerdere games van verschenen, zoals My Universe – Cooking Star Restaurant. De nieuwste toevoeging is My Universe – Dokters en Verpleegkundigen. In deze games kunnen kinderen allerlei beroepen proberen door middel van simpele gameplay. Is Dokters en Verpleegkundigen ook een leuke en simpele manier voor kinderen om het werk in een ziekenhuis te ontdekken? Je leest het in deze review.

Werken in het ziekenhuis

Wanneer je de game opstart kan je kiezen hoe de arts en verpleger eruitzien. Je hebt beperkte opties in wat je kan aanpassen: geslacht, haarkleur, huidskleur en accessoires. Ik had het wel leuk gevonden als je dit wat persoonlijker kon maken, zeker aangezien je het tijdens het spel niet meer kan aanpassen. Een goede optie had bijvoorbeeld het geven van een naam aan de personages kunnen zijn. Nu is het zo dat de game dat voor jou bepaalt. Hierna begint het spel echt.

In het Saint Valley-ziekenhuis speel je als arts en verpleger in opleiding. Het is jouw eerste dag en je hebt nog een hoop te leren. Aangezien een dokter en verpleger verschillende taken hebben, kan je tussen ze wisselen wanneer er om een van de twee gevraagd wordt. Als dokter zal je onder andere de patiënten moeten bekijken om tot een diagnose te komen. Die diagnose stel je door de juiste uitspraken te kiezen en in het handboek te kijken welke diagnose erbij hoort. Daarna zal je diegene moeten behandelen voor de kwaal. Dit zijn simpele minigames waarin je ergens op moet richten of een volgorde moet onthouden. Daarnaast komt het soms voor dat je moet opereren en ook dat komt neer op een simpele minigame. Als verpleger zal je medicijnen moeten klaarmaken voor de patiënten of de patiënten helpen met simpele zaken. Ze vragen namelijk om een glas water of een open raam. Er zijn in totaal 15 verschillende taken die je moet volbrengen. Voor kinderen is het wel handig dat de game telkens de uitleg laat zien voor een minigame. Op deze manier is het dus altijd duidelijk wat je moet doen.

Slechte besturing

De besturing is simpel, maar niet al te best. Het lopen gaat namelijk vrij moeizaam. Er zit veel vertraging in waardoor het personage blijft doorlopen terwijl je de L-stick al hebt losgelaten. Dit vind ik zeer hinderlijk, omdat je daardoor soms op een andere plek tot stilstand komt dan verwacht. Het is de bedoeling dat je elke keer met jouw personage naar de juiste kamer loopt en dus had prettige besturing wel fijn geweest. Daarnaast is de besturing in de minigames niet altijd goed. Bij het meten van de temperatuur van een patiënt moet je richten op cirkels. Alleen wordt het pas correct geregistreerd als je onder de cirkel richt. Naar mijn mening is dat niet hoe de minigame bedoeld is en dat kan zeker bij kinderen voor frustratie zorgen.

My Universe – Dokters en Verpleegkundigen heeft ook wat problemen met de framerate. Wanneer je loopt of een minigame start, dan stottert de game nogal. Daarbij treden er in sommige gevallen ook rare glitches op. Ik heb een keer gehad dat ik een patiënt moest onderzoeken, maar er was geen patiënt op het scherm te zien. Ik heb dit alles als zeer hinderlijk ervaren, zeker in combinatie met de slechte besturing. De game is helaas door alle problemen eerder frustrerend dan leuk.

Audiovisueel

Visueel ziet het er redelijk uit. Standaard 3D-poppetjes met dezelfde gezichten en amper variatie. Ook het ziekenhuis ziet er heel standaard uit. Er had voor mij wel meer aandacht aan besteed mogen worden om het visueel interessanter te maken. Het viel mij daarnaast op dat er in de Nederlandse teksten spelfouten voorkomen en daar had wel wat meer aandacht aan besteed mogen worden. Helaas maakt de muziek niet veel goed, want de muziek is heel saai en valt soms weg. Audiovisueel valt het dus nogal tegen.

Conclusie

My Universe – Dokters en Verpleegkundigen is geen goede game voor kinderen vanwege alle problemen. In de basis had het wel een leuke game kunnen zijn zodat kinderen kennis maken met het werk in een ziekenhuis. Helaas zijn de problemen met framerate, glitches en slechte besturing dusdanig problematisch dat het spel richting onspeelbaar gaat voor kinderen. Mocht er later nog een update komen waarin al deze problemen worden aangepakt, dan blijft de game in de basis zeer middelmatig. Op basis van de staat van de game nu raad ik My Universe – Dokters en Verpleegkundigen zeker niet aan.



+ Geinige minigames

– Problemen met framerate

– Slechte besturing

– Glitches

DN-Score: 4,0