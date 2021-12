Gehele stemmencast keert terug in Sonic Frontiers

De stemmen van de personages blijven ongewijzigd in Sonic's nieuwste game.

Afgelopen week werd tijdens de Game Awards voor het eerst Sonic Frontiers uit de doeken gedaan. Deze gloednieuwe Sonic-titel moet later in 2022 verschijnen en wordt een open wereld Sonic-titel. De game zal naar verschillende platformen komen, waaronder de Nintendo Switch. Inmiddels is duidelijk geworden dat de stemmen van de verschillende personages verzorgd zullen worden door de vertrouwde cast die in zijn geheel terug zal keren. Dat heeft SEGA bevestigd tijdens hun Sonic Official live stream.

Sonic zelf zal dus weer ingesproken worden door Roger Craig Smith en de stem van Dr. Eggman wordt weer voorzien door Mike Pollock. Ook Colleen O’Shaughnessey keert terug als de stem van Tails en ook de andere bekende personages krijgen hun vertrouwde stem.

Kijk jij uit naar dit gloednieuwe Sonic avontuur? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!