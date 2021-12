[Prijsvraag] Donkey Kong merchandise – He-he-here we go!

Geen spel, maar wel jarig. Doe nu mee met onze derde prijsvraag.

So they’re finally here, performing for you. If you know the words, you can join in too. Put your hands together, if you want to clap. As we take you through this monkey rap! Ook Donkey Kong vierde in 2021 zijn verjaardag. Hoewel hij geen nieuwe game heeft gehad, houden we toch enorm van hem. Dus ook hij verdient aandacht met deze speciale giveawy. In samenwerking met Zavvi kunnen we een van jullie leuke DK-spullen geven.

Wat kun je winnen?

Dankzij Zavvi mogen wij een pakket weggeven die bestaat uit verschillende Donkey Kong spullen. De inhoud is als volgt (van alles zit er één in): een Donkey Kong Kussen, een Donkey Kong snijplank en een Donkey Kong mok die door warmte van kleur wisselt.

Wat moet je hiervoor doen? Het is erg simpel, wij willen graag horen wat jij zou willen zien als de eerstvolgende Donkey Kong-game. Of het nu een Country-game is of 3D, Konga of zelfs open wereld. Zolang jij een type spel voor onze lieve aap kunt bedenken, telt het. Dit houdt dus in dat “Ik doe mee” niet telt. Deze actie loopt tot 25 december 23:59 Nederlandse tijd.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten. Voor deze prijsvraag delen wij de ontvangen gegevens met Zavvi. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van het pakket.