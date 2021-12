Pokémon Theme Song staat opnieuw hoog in de Top 2000

I want to be the very best, like no one ever was.

Voor 2015 hadden velen het wellicht nooit zien gebeuren, maar in 2015 belandde de Pokémon Theme Song voor het eerst in de Top 2000 na een succesvolle actie op social media. Toen nog op een 1666e positie, maar die steeg de jaren erop al snel omhoog. Een jaar later belande het nummer op plek 232 en in 2018 bereikte Pokémon Theme zelfs positie nummer 115. Ook dit jaar is het nummer weer aanwezig in de top 2000, en wel op nummer 165. Inmiddels is het alweer het zevende jaar achter elkaar dat het nummer erin staat. Gotta Catch ‘M All dateert inmiddels alweer uit de jaren ’90. We konden kennis maken het het liedje toen deze als intro verscheen van het eerste seizoen van Pokémon. Heb jij dit jaar gestemd op het nummer voor de Top 2000? Laat het ons hieronder weten! Continue Reading