Lonely Mountains: Downhill krijgt gratis Riley’s Return DLC

De DLC is nu beschikbaar voor iedereen die de game heeft.

Lonely Mountains: Downhill kwam inmiddels alweer anderhalf jaar geleden naar de Switch. Wij waren daar destijds erg positief over, maar wie dacht dat de kous daarmee af was zit goed mis. Naast enkele grote updates eerder dit jaar heeft Lonely Mountains: Downhill gisteren een gratis DLC gekregen. Deze DLC, Riley’s Return geheten, is compleet gratis voor iedereen die de game al heeft. Hieronder kun je een trailer voor de DLC bekijken.

In Riley’s Return zitten nieuwe uitdagingen waarmee je aan de slag kan, en ook twee nieuwe rust plaatsen op de herontdekte Lost Trail. Spelers kunnen daarnaast vechten voor een plekje op de leaderboard en nieuwe uitrusting vrijspelen in kleuren die het landschap van Mount Riley’s weerspiegelen.

In Lonely Mountains: Downhill gaat het maar om één ding: jij en je mountainbike. Probeer van de top van de berg naar beneden te komen en fiets door prachtige landschappen, dikke bossen, kleine paadjes en wilde rivieren. Race, spring, glide en probeer vooral niet te crashen!