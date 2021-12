Uitsterven is voor altijd in emotionele game Endling

Kan jij jouw soort redden van de ondergang?

Herobeat Studios komt met een game om haar spelers het besef te geven wat er zal gebeuren wanneer de mens niet stopt met het overconsumeren op onze planeet. Een zware lading verpakt in een schattig maar emotioneel verhaal. In Endling kruip je in de huid van de laatste vos op aarde, ze moet zien te ontsnappen aan wat de mens heeft veroorzaakt: de verwoesting van de aarde. Toch hopen de makers dat je kan gaan genieten van het verhaal, de gameplay en vooral de schattigheid.

Als moedervos met drie jongen heb je je vossenpootjes vol, maar stel dat je ook nog met je vossenbaby’s op de vlucht bent voor de mens? In Endling – Extinction is Forever moet je zowel jouzelf als de jongen veilig houden van roofdieren, de mens en andere gevaren die jouw kant op komen. Er is nog één plek op aarde waar je veilig bent, gaan jullie het alle vier redden?

Endling – Extinction is Forever komt in het voorjaar van 2022 naar Nintendo Switch.