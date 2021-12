[Review] Life is Strange: True Colors – Ontdek jouw ware aard

Hoe loopt jouw verhaal af?

Life is Strange is een gamereeks waarbij de games worden gevormd door de keuzes die je maakt in het spel. Het zijn episodische avonturen waarbij je een verhaal volgt. Speel je het spel opnieuw en je maakt andere keuzes, dan is de verhaallijn compleet anders. De maker is Square Enix, wat de lat natuurlijk extreem hoog legt. Dit is namelijk de maker van onder andere de Final Fantasy-spellen. Life is Strange is in vergelijking daarmee trouwens niet zo’n lang spel, maar wel een die je met alle liefde na een tijd nog eens kan gaan spelen. Life is Strange: True Colors is de 7e van deze maand uitgebracht op de Nintendo Switch en Daily Nintendo zal je vertellen of het een aanrader is of niet.

Welkom in Haven Springs

Alex Chen is het hoofdpersonage in Life is Strange: True Colors. Ze is na acht jaar behandelen klaar om op eigen benen te staan en verhuist naar het gehucht Haven Springs in Colorado. Dit is het plaatsje waar haar broer Gabe woont en ze kan niet wachten om hem te ontmoeten!

Na haar verhuizing voelt ze zich al snel thuis. Ze is namelijk gek op de record shop en gaat graag een praatje maken in de bloemenwinkel. Verder is ze ook erg blij met haar appartement boven haar werkplek: de bruine kroeg genaamd The Black Lantern. Alles lijkt helemaal haar kant op te gaan, ze sluit zelfs vriendschappen met plaatselijke DJ Steph en knappe boswachter Ryan. Dit verandert wanneer het noodlot toeslaat…

Superkrachten of super creep?

Het spel kan je vergelijken met een film waarbij je zelf kiest wat het hoofdpersonage doet. Zo nu en dan heb je de vrijheid om door een deel van Haven Springs te lopen en je kan zelf kiezen met wie je vriendschappen sluit en met wie niet. Dit doe je door het maken van keuzes over wat je zegt of doet. De uitkomst van het spel is daardoor voor iedereen anders.



Sinds ze klein is heeft Alex al een bijzondere gave. Ze kan namelijk de emoties van anderen heel goed lezen en ziet zelfs hun aura verschijnen wanneer ze heel erg boos, bang of verdrietig zijn. Ze kan hun emoties overnemen waardoor ze precies weet wat ze op dat moment denken en voelen. Dit komt in Haven Springs voor het eerst tot uiting wanneer een inwoner van het dorp Gabe beschuldigd van het verleiden van zijn vriendin, die een goede platonische vriendin van Gabe is. Alex neemt zijn emoties over en heeft niet meer in de hand wat ze doet, waardoor ze hem bont en blauw slaat. Hierdoor vraagt ze zich al snel af of ze niet gelijk gezien zal worden als de nieuwe dorpsgek.

Erg emotioneel

Het feit dat Alex alle emoties zo heftig kan voelen en zelfs overnemen, maakt het spel tot een emotionele rollercoaster. Vanaf het begin word je al meegesleept door de omgeving waar je in belandt, door de intieme achtergrondmuziek en de diepgaande vriendschappen en karaktereigenschappen. Hierdoor had ik persoonlijk het spel al binnen twee dagen uitgespeeld: je wilt weten wat er verder gaat gebeuren en blijft dus spelen tot je erachter komt wat je nog meer te wachten staat! Er is namelijk een grote fraudezaak gaande waarvan je puntje bij paaltje ontdekt wie de dader is en waarom.

Een prachtwerk

Een spel die zo op je gevoelens werkt zie je niet veel, maar je inleven in ‘buitenbeentje’ Alex Chen, die zichzelf de ‘creep’ van het dorp voelt, is niet zo moeilijk. Ze is lief en je hebt al gelijk met haar te doen. De grafische vormgeving is prachtig en de sfeer die daarmee wordt gebracht sleept je mee in het verhaal. Ook de muziek sluit naadloos aan op de verschillende scènes in het verhaal en is zelfs een belangrijk onderdeel van het spel. Alex is namelijk gék op muziek en dit is dan ook wat haar en haar broer gemeen hebben. Helaas is Life is Strange geen oneindige game en heb je na 10 uur het verhaal wel uitgespeeld. Ik kan me overigens voorstellen dat ik hem er over een tijd nog eens bij pak om met een andere insteek te spelen.

Conclusie

Square Enix is dé spelontwikkelaar als het gaat om mooie verhalen en prachtige vormgeving. Ook deze keer stelt de ontwikkelaar daarmee niet teleur! Kruip in de huid van Alex Chen, een probleemjongere, die na acht lange jaren in de pleegzorg vrij is om in het stadje waar haar broer woont in te trekken. Ze heeft alleen één groot geheim: haar krachten om emoties te zien bij anderen in de vorm van een aura en deze ook over te nemen. Life is Strange: True Colors is een episodisch avonturenspel waarbij je je waant in een film en zelf de loop van het verhaal in handen hebt. Jouw keuzes zorgen er namelijk voor hoe het verhaal zal lopen. Geniet van een prachtige omgeving, meeslepend verhaal, epische muziek en een spel dat voor altijd jouw hart zal veroveren.

+ Het verhaal, de muziek, de sfeer: genieten!

+ De karakters hebben diepgang en allemaal hun eigen persoonlijkheid en voorkeuren

+ Jouw keuzes bepalen hoe het verhaal zal lopen

– Slechts 10 uur speelplezier (maar wel opnieuw te spelen natuurlijk)

DN-Score: 8,5