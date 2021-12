Omori komt in de lente van 2022 naar de Switch

Een fantasiewereld is niet altijd zo kleurrijk als we misschien willen...

Omori, een spel die vaak wordt vergeleken met spellen zoals Earthbound, komt naar de Nintendo Switch. In Omori speel je een hokikomori oftewel iemand die in extreme isolatie leeft. Het spel is niet voor de faint of heart, aangezien het onderwerpen zoals zelfmoord en depressie aansnijdt. Het hoofdpersonage van dit verhaal is Sunny, een hokikomori die het merendeel van zijn tijd doorbrengt in een fantasiewereld. In deze fantasiewereld neemt hij de vorm aan van zijn alter ego, Omori. De keuzes die Omori in deze fantasiewereld maakt hebben invloed op hem zelf en zijn vrienden. Kan hij ontsnappen aan de realiteit? Of komt de realiteit soms akelig dichtbij waardoor het zelfs zijn fantasiewereld binnendringt? Bekijk de aankondigingstrailer van Omori hieronder.

