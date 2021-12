OlliOlli World verschijnt in februari

De skateboardgame is uitgesteld naar volgend jaar.

De skateboardgame OlliOlli World werd eerder dit jaar aangekondigd om later dit jaar naar de Nintendo Switch te komen. Tot nu toe was de game echter niet verschenen en leek de kans op een release in 2021 met de dag kleiner te worden. Het zat er dus al een beetje aan te komen, maar nu is het ook bevestigd. OlliOlli World is uitgesteld naar volgend jaar. De game moet nu op 8 februari 2022 verschijnen. Tijdens de Indie World Showcase werd de releasedatum onthuld en werd tevens bekend dat de game wel al te pre-orderen is op de Switch.

Wij konden eerder dit jaar alvast kennis maken met OlliOlli World en onze hands-on kun je hier teruglezen. Het spel neemt je mee naar de levendige wereld Radland waar je kleurrijke personages zal ontmoeten. Dit alles doe je door trucjes op je skateboard uit te voeren. Onderweg zul je ook nog een de mystieke skate goden tegenkomen. Tijdens het spelen zul je ook kunnen luisteren naar diverse IDM en Electronica achtergrondmuziek. Kijk jij uit naar deze aankomende skateboardgame? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!