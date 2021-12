Mijlpaal: Minecraft-video’s halen samen 1 biljoen weergaven

Minecraft is daarmee de meest bekeken videogame op het platform.

Bijna elke gamer zal toch wel eens van Minecraft hebben gehoord. De game verscheen oorspronkelijk alweer terug in 2011 maar kwam enkele jaren terug ook naar de Nintendo Switch én Nintendo 3DS. Via Twitter heeft Youtube vandaag onthuld dat alle Minecraft-video’s samen inmiddels een biljoen weergaven hebben bereikt. Dat is een enorme mijlpaal en Minecraft is daarmee ook meteen de best bekeken game op Youtube! Ter ere van deze bijzondere mijlpaal is er een speciale Minecraft pagina in het leven geroepen vol met interessante weetjes over de game. Daarnaast is in onderstaande tweet ook een leuke video te bekijken.

celebrating 1,000,000,000,000 views of @Minecraft videos 🎉 thanks to you & all the creators who built this special place on YouTube pic.twitter.com/IrNBTA0WHd — YouTube (@YouTube) December 15, 2021