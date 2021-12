Laat tweelingzussen Asha en Lisha samenwerken in het avontuurlijke Aliisha

Aliisha zal komend voorjaar exclusief uitkomen voor de Nintendo Switch console

Op de Indie World deze avond heeft ontwikkelaar Underscore bekend gemaakt dat we Aliisha mogen gaan verwachten op Nintendo Switch. Aliisha The Oblivion Of Twin Goddesses gaat over een tweeling met de namen Lisha en Asha, de zussen moet samenwerken om puzzels op te lossen in een verlaten tempel. Wat het spel bijzonder maakt is dat je alle functies van de Nintendo Switch moet gebruiken om verder te komen in het spel: zo kan je in co-op mode kiezen dat de één met de Joy-Cons aan de slag gaat met de bewegingssensoren en de ander via touchscreen een handje helpt. Aliisha is tevens te spelen als single player avontuur.

Het belangrijkste is dat de zussen samenwerken door het uitwisselen van aanwijzingen en oplossen van puzzels, hierdoor kom je steeds dieper in de tempel. Kijk wel uit, want er zijn gevaarlijke vallen en boze monsters die de weg een stuk moeilijker maken!

Aliisha zal in het voorjaar van 2022 exclusief beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.