Knotsgek moordmysterie Loco Motive aangekondigd

Stap aan boord van de Reuss Express en los het mysterie op!

Indie-ontwikkelaar Robust Games hebben tijdens de Indie World-presentatie hun point-and-click-avontuur Loco Motive aangekondigd. Je speelt als advocaat Arthur Ackerman, detective Herman Merman of spion Diana Osterhagen aan boord van de Reuss Express. Wanneer er een moord plaatsvindt, word jij ervan beschuldigd! Het doel van het spel is om je onschuld te bewijzen en achter de echte dader te komen. De point-and-click-elementen van het spel doen denken aan andere puzzelspellen als King’s Quest, Professor Layton en Ace Attorney. Er zullen vast en zeker veel plottwists en hilarische momenten gebeuren in dit knotsgekke moordmysterie.

Loco Motive wordt uitgegeven door Chucklefish, een indie-studio die ook andere hits zoals Eastward, Wargroove en Stardew Valley heeft uitgegeven. In de zomer van 2022 zal Loco Motive worden uitgebracht op de Switch. Het zal dus niet al te lang meer duren voordat we aan dit wilde avontuur zullen mogen deelnemen. Je kunt hieronder de trailer voor het spel nog een keer bekijken. Kijk jij uit naar Loco Motive? Denk je dat het jou gaat lukken om het mysterie op te lossen? Laat het ons weten in de reacties!

De Reuss Express is klaar voor vertrek 🚂!



Onderzoek een mysterieuze moord en probeer de dader op te sporen in dit point-and-click-avontuur van @RobustGames.



Loco Motive arriveert in de zomer van 2022 op de #NintendoSwitch. #IndieWorld pic.twitter.com/mNLr6zpjzl — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 15, 2021