Kijk je mee? Vanavond om 18:00 uur nieuwe Indie World Showcase

Check om 18:00 uur de nieuwe Indie World Showcase

Vanavond is het zover: een nieuwe Indie World Showcase. Vanaf 18:00 uur krijgen diverse kleine ontwikkelaarstudio’s de kans om hun nieuwe games te presenteren of om updates te geven over al aangekondigde games. Deze presentatie zal ongeveer 20 minuten duren en kun je hieronder bekijken via YouTube. Op wat voor nieuws hoop jij vanavond? Laat het weten in de reacties.