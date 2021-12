Figment krijgt een muzikaal vervolg

Speel jij in de maat?

Bedtime Digital Games heeft bekend gemaakt dat hun populaire indie titel Figment een vervolg krijgt. Figment 2: Creed Valley werd aangekondigd met een bijzondere serenade van de Deense maker, te zien in onderstaande trailer. Net zoals in haar voorganger is Figment 2 een puzzelgame gebaseerd op muziek. In februari 2022 komt de sequal uit voor de Nintendo Switch.

In Figmet 2: Creed Valley ben je in de fantasie, in het brein, van een mens. Helaas dreigt de kleurrijke wereld over genomen te worden door monsters die donkere wolken verspreiden waardoor het speelveld een grotere uitdaging wordt. Versla tegenstanders met jouw zwaard, los puzzels op en neem het op tegen bazen in muzikale confrontaties. Speel lokaal met één vriend of vriendin, of ga de uitdaging solo aan.