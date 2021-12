Don’t Starve Together komt naar de Switch

Overleef nu samen met je vrienden! Je hoeft niet langer in je eentje te overleven in dit magische land! Leuk toch?

Binnenkort kun je samen met je vrienden op de Switch proberen te overleven in bizarre omstandigheden! In Don’t Starve together moet je samen monsters verslaan, onderdak en eten zoeken, huizen bouwen en overleven. Dit lijkt soms lastiger dan je wellicht denkt, aangezien er ontelbaar veel mysteries te ontdekken zijn in dit magische land. Een effectieve manier van overleven in de echte wereld kan helemaal nutteloos zijn in deze wereld. Hoe pak jij overleven aan in dit onbekende land? Bekijk de trailer van Don’t Starve Together hieronder:

Don’t Starve Together is een uitbreiding die multiplayer toevoegt aan het originele spel: Don’t Starve. Zo worden de speelsessies nog leuker! Ga jij deze uitbreiding spelen zodra het uit is? Laat het ons weten in de reacties hieronder.