Chicory: A Colorful Tale nu verkrijgbaar op Switch

Geef de wereld een kleurtje in dit emotionele avontuur.

Het prachtige indiespel Chicory: A Colorful Tale door Greg Lobanov is nu verkrijgbaar op de Switch! In dit avonturenspel ga je op reis en geef je de wereld een kleurtje met je magische kwast. Je zult veel kleurrijke personages tegenkomen die je op weg helpen tijdens je avontuur. Ook zal je veel puzzels moeten oplossen die je creatieve vermogens op de proef zullen stellen. Het is een emotioneel avontuur met diepe thema’s en lieftallige personages.

Chicory was een tijdlang exclusief voor PC en de PlayStation, maar nu kunnen Switch-gebruikers dus ook eindelijk van dit veelgeprezen avontuur genieten. Het is nu al meteen beschikbaar in de Nintendo eShop, dus pak je kans! Als je liever eerst nog wat meer van het spel wilt zien, kan je hieronder de trailer nog weer bekijken. Kijk jij ernaar uit om Chicory: A Colorful Tale te spelen? Staat de eShop bij jou al open? Laat het ons weten in de reacties!

Beschilder alles met een magische kwast, los creatieve puzzels op en maak kennis met een cast van kleurrijke personages met Chicory: A Colorful Tale, nu verkrijgbaar voor de #NintendoSwitch! #IndieWorld



Laat je creativiteit de vrije loop: https://t.co/nBHoTYWcOI pic.twitter.com/C5cEy8zIsT — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 15, 2021