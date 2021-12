Bouw jouw eigen dinopark in Parkasaurus

Vergeet niet dat bezoekers geen dino-snack zijn!

Op de Indie World passeren flink wat indie games de revue, zo ook Parkasaurus, waarbij je een pretpark bouwt waarin dinosauriërs de boel op stelten zetten. Washbear Studio heeft bekend gemaakt dat we in het voorjaar van 2022 mogen gaan genieten van deze titel op onze favoriete console, in 2020 is Parkasaurus uitgebracht op de PC.

Introduceer verschillende dino’s aan elkaar (let op, dit gaat niet altijd goed), ontwerp hun habitat, zorg dat je goed voor deze -soms vriendelijke- reuzen zorgt en probeer te voorkomen dat de bezoekers van jouw park worden opgegeten. En dit doe je allemaal terwijl je er voor zorgt dat jouw bedrijf groeit! Eitje? Dan is parkasaurus iets voor jou.