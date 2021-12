Windjammers 2 krijgt eindelijk releasedatum

Gooi met frisbees en word de nieuwe kampioen in deze snelle sportgame!

Het is alweer een tijd geleden dat we wat hoorden van Windjammers 2. Dit vervolg op de populaire sportgame werd in 2018 al aangekondigd, maar is daarna meerdere keren vertraagd. Een aantal maanden geleden werd er echter een open-beta test gedaan en het lijkt erop dat de game nu eindelijk klaar is om gereleased te worden. Op 20 januari 2022 komt de game namelijk naar de Switch. Om de releasedatum aan te kondigen heeft Dotemu daarnaast een nieuwe trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Windjammers 2 is het vervolg op populaire game Windjammers, een game uit 1994. In beide games speel je Frisbee, waarbij je probeert de frisbee in het doel van de tegenstander te gooien. Je tegenstander probeert dit natuurlijk tegen te houden en de verschillende personages hebben allemaal zo hun eigen manier waarop ze dat doen.