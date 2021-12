River City Girls Zero vertraagd naar 2022

Deze terugkeer naar River City laat nog iets langer op zich wachten.

Ontwikkelaar WayForward heeft helaas bevestigd dat de opkomende River City Girls Zero is vertraagd naar 2022. Dit spel is een heruitgave van een River City-spel voor de SNES die nooit eerder buiten Japan is uitgebracht. De ontwikkelaars hebben bevestigd dat dit originele spel, Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka, de originele inspiratie was voor de eerste River City Girls. De gameplay, graphics en muziek van deze heruitgave zullen hetzelfde zijn als de originele SNES-versie. Het spel is dan ook eerder een port dan een remake. Wel is WayForward van plan om nieuwe cutscenes en een nieuwe openingsvideo toe te voegen. Hierdoor zal het spel waarschijnlijk beter aansluiten op River City Girls en op de opkomende River City Girls 2.

De nieuwe releasedatum is slechts een vage “early 2022”. We kunnen het spel dus in het begin van het jaar verwachten, maar we weten niet precies wanneer. River City Girls 2 is ook gepland om in 2022 uit te komen. Er staan ons dus veel mooie beat-‘em-ups te wachten volgend jaar. Kijk jij uit naar de release van River City Girls Zero en River City Girls 2? Heb je de eerste game ooit gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!

Update from River City! To achieve the most accurate port and best experience possible, River City Girls Zero (aka Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka) is now planned for early 2022. Enjoy this new artwork and look forward to playing this classic '90s beat-'em-up next year! pic.twitter.com/z4KJb7ROq5 — WayForward (@WayForward) December 13, 2021