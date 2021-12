[Review] Sam & Max: Beyond Time and Space – Een grappig, maar vooral absurd verhaal

Ga op avontuur met Sam en Max van de Freelance Police in deze point-and-click!

Sam & Max gaan al heel wat jaartjes mee. Ruim tien jaar geleden kwamen er games uit gebaseerd op de stripboeken van Sam & Max. Nu worden er van die games remasters gemaakt. De remasters van Sam & Max: Save the World en Sam & Max: Beyond Time and Space zijn nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Alleen het laatste deel Sam & Max: The Devil’s Playhouse is nog niet verschenen. Deze review gaat over het tweede deel Sam & Max: Beyond Time and Space. Zal deze remaster geslaagd zijn en dus nog steeds zo goed zijn als de originele game? Je leest het in deze review.

Verhaal

Sam & Max: Beyond Time and Space is een point-and-click game. Sam, de hond, en Max, het konijn, vormen de Freelance Police. Het verhaal bestaat uit 5 episodes met elk een eigen verhaal en deze komen samen in een groot verhaal. In de eerste episode ga je op onderzoek uit nadat een robot het kantoor probeert te vernietigen. Die robot blijkt een cadeautje te zijn van de kerstman. Dan ga jij als Sam en Max onderzoeken wat er aan de hand is met de kerstman op de Noordpool. Het is een doldwaas avontuur en dan volgen erna nog vier absurde avonturen. Zo zal je bijvoorbeeld ook naar Paaseiland moeten gaan vanwege wat rare zaken.

Aangezien het in Sam & Max helemaal draait om het verhaal, ga ik hier niet verder op in. Het beste is om dit zelf te beleven, omdat je anders niet meer verrast wordt door alle leuke grappen en absurde situaties. Zelf heb ik me meer dan vermaakt met de episodes. Als je denkt dat het niet gekker meer kan, dan verzinnen ze weer wat absurds. Het verhaal zit dus goed in elkaar en is ook uitstekend te volgen als je Sam & Max: Save the World niet hebt gespeeld. Je mist hooguit wat verwijzingen naar de eerste game en de achtergrond van de bepaalde personages.

Goede besturing en grappen

In deze point-and-click heb je steeds interactie met voorwerpen en personen. Met de R-stick kan je langs alle voorwerpen gaan waarmee je interacties kan hebben. Dit werkt voor mij zeer prettig. Daarnaast is het mogelijk om voorwerpen in de inventaris samen te voegen en te gebruiken zodat je weer een stapje verder komt in het verhaal. Door die interacties en de voorwerpen in de inventaris kan je dus allerlei puzzels oplossen. Verder praat je ook met vele personages en heb je keuzemogelijkheden in wat je zegt. Ook hier is het afhankelijk van wat je zegt wat er dus gaat gebeuren. Het enige wat soms minder kan zijn, zijn de minigames in het verhaal. Ik heb het goed kunnen halen, maar ik begrijp dat het niet voor iedereen geschikt is. Gelukkig is er daarom een optie in de instellingen om het optioneel te maken voor de voortgang.

Naast het spannende verhaal zijn ook de grappen enorm geestig. Soms typisch Amerikaans en ook in de tijd van nu zeer passend. Ik vind het namelijk wel belangrijk voor een oude game dat de grappen nog steeds relevant en begrijpbaar zijn. Er zitten daarnaast ook verwijzingen in naar bekende liedjes en de intro van een episode is in de stijl van James Bond gemaakt.

Audiovisueel

In deze remaster zijn er meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel. Ik heb zelf nooit het origineel gespeeld en kan het daar dus niet mee vergelijken. Het valt op dat het visueel zeer mooi is. De belichting is aangepast en dat zorgt ervoor dat het zeker niet onderdoet voor de hedendaagse games. De kleuren spatten van het scherm en passen goed bij het Amerikaanse stijltje. Verder is de muziek opgepoetst en dat is te merken. Hele mooie spannende muziek, die ook weer uitstekend bij de game past. Audiovisueel is er dus niks op aan te merken.

Alle personages hebben voice acting en dat maakt het spel een stuk levendiger. Het is wel belangrijk om zeer goed Engels te kunnen verstaan of te lezen. Vooral Sam is zeer lastig te verstaan als je het niet gewend bent. Hij praat met een accent en gebruikt soms zeer lastige woorden. Max daarentegen is een stuk beter te verstaan. Ik raad het daarom aan om de Engelse ondertiteling aan te zetten wanneer je moeite hebt met het verstaan van wat Sam en Max zeggen.

Conclusie

Sam & Max: Beyond Time and Space is een zeer goede point-and-click. Het verhaal is absurd en zit goed in elkaar. Op de besturing is niets aan te merken en dat is enorm fijn aangezien je veel interacties hebt met voorwerpen en personages. Verder is het spel audiovisueel uitstekend en zorgt de voice acting voor een stukje levendigheid. Al met al is Sam & Max: Beyond Time and Space een goede remaster en kan ik hem iedereen aanraden die wel van een goede point-and-click game houdt.

+ Absurd verhaal

+ Goede besturing

+ Audiovisueel uitstekend

– Sam kan wat lastig te verstaan zijn

DN-Score: 8,5