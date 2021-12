[Prijsvraag] Win een Nintendo Metroid Dread en Skyward Sword Goodie Bag

Het tweede deel van onze jubileum prijsvragen staat in het teken van Zelda en Metroid.

Het is tijd voor onze tweede prijsvraag van de december jubileum maand en deze staat in het teken van Metroid en The Legend of Zelda. Beide series zijn enorm populair onder de Nintendo-fans. Metroid Dread is dit najaar verschenen met geweldige verkoopcijfers en maakt kans op The Game of the Year award bij The Game Awards. The Legend of Zelda is dankzij Breath of the Wild (2017) nog steeds populairder dan ooit en met de release van Skyward Sword HD en de komst van een sequel voor BotW ziet het er naar uit dat dit voorlopig nog niet stopt. Beide series hebben dit jaar hun 35ste verjaardag gevierd en daarom maken ze onderdeel uit van ons prijzenfestijn.

Wat kun je winnen?

Dankzij Nintendo Benelux mogen wij een goodiebag weggeven die bestaat uit verschillende Skyward Sword en Dread goodies. De inhoud is als volgt (van alles zit er één in): Skyward Sword HD poster, Skyward Sword HD Shirt (maat M), Skyward Sword HD sleutelhanger, Zelda & Loftwing amiibo, Dread muismat, Dread shirt (maat M) en Dread sleutelhanger. Totaal dus zeven mooie goodies.

Wat moet je hiervoor doen? Het is erg simpel, wij willen graag horen wat jouw favoriete herinnering is één van deze franchises. Of het nu een herinnering is van een cosplay, je overwinning als Samus in Smash, of iets anders. Zolang jij een fijne herinnering eraan hebt, telt het. Dit houdt dus in dat “Ik doe mee” niet telt. Deze actie loopt tot 18 december 23:59 Nederlandse tijd.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten. Voor deze prijsvraag delen wij de ontvangen gegevens met Nintendo Benelux. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van het pakket.