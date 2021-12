Morgen een nieuwe Indie World-presentatie

Nintendo heeft nog een onverwachte presentatie onthuld.

Nintendo was er dan niet bij The Game Awards, maar deze week komt er in elk geval flink wat indie informatie. Morgenavond krijgen we namelijk een gloednieuwe Indie World-presentatie. Om 18:00 zal Nintendo nieuwe informatie bekend maken over allerlei aankomende spellen van onafhankelijke ontwikkelaars.

Er zijn nog geen spellen bekend gemaakt die langs zullen komen. Het is dus niet bekend of spellen als Hollow Knight Silksong de revue passeren. We hoeven in elk geval niet lang te wachten tot de presentatie dus haal alvast wat snacks in huis en geniet.

Je kunt meekijken via het Nintendo YouTube-kanaal of via onze site. Ook worden de nieuwtjes achteraf natuurlijk ook gedeeld.