Chocobo GP scheurt op 10 maart naar de Switch

Klaar voor de start?

Afgelopen september werden we door Square Enix verrast met de aankondiging van Chocobo GP. Vandaag is ook duidelijk geworden wanneer we met deze game aan de slag kunnen én krijgen we een nieuwe trailer voorgeschoteld. Chocobo GP zal op 10 maart naar Nintendo’s hybride console komen, dat heeft Nintendo vandaag via Twitter onthuld. De nieuwe trailer is tevens in onderstaande tweet te bekijken.

In Chocobo GP vlieg je over de racebanen met het schattige gele Final Fantasy beestje! In de trailer zijn verschillende banen te zien en vallen ook de kleurrijke en vrolijke graphics op. Winnen doe je niet alleen door goed te racen, maar ook door magische aanvallen te verzamelen waardoor je jouw tegenstander aanvalt of jezelf een boost geeft. Chocobo GP bevat verschillende personages met elk hun eigen vaardigheden. Naast een verhaalstand kun je ook aan de slag met (online) multiplayer potjes.

Kijk jij uit naar Chocobo GP? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Op jullie plaatsen. Klaar? CHOCOBO!



Ontdek of jij de overwinning in de wacht kunt slepen wanneer #ChocoboGP op 10 maart 2022 naar de #NintendoSwitch komt. pic.twitter.com/Ng0OB21v5I — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 14, 2021