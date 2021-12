Arcade actie game Agent Intercept komt in het eerste kwartaal van 2022 naar de Switch

Redt de wereld in een transformeerbaar spionagevoertuig!

PikPok games heeft vandaag aangekondigd dat Agent Intercept in 2022 naar de Switch komt. De game kwam eerder dit jaar uit op Steam en ontving daar veelal positieve reviews. In Agent Intercept speel je als een transformeerbaar spionagevoertuig. Dit voertuig doet erg denken aan de voertuigen die we kennen van series als MASK of Transformers. Hij kan namelijk de vorm van een sportwagen, speedboot of een straaljager aannemen. Met dit voertuig rij je door exotische locaties, voer je bizarre stunts uit en blaas je dingen op. Dit doe je uiteraard om de wereld te redden van de criminele organisatie CLAW. Agent Intercept komt in het eerste kwartaal van 2022 uit in de Nintendo E-shop. Bekijk de trailer hieronder: